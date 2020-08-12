Билялетдинов оценил влияние неназначенного пенальти в ворота «Локо» на исход матча с «Рубином»

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Бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов не стал анализировать правомерность неназначения арбитром Сергеем Ивановым пенальти в ворота москвичей в матче этих команд в Казани.
Билялетдинов оценил влияние неназначенного пенальти в ворота «Локо» на исход матча с «Рубином»
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Мнение об эпизоде с неназначенным пенальти оставлю при себе. Так очень много кипит страстей по поводу судейства, но с этого одиннадцатиметрового Казань могла сравнять счет, и тогда неизвестно, как пошла бы игра», — приводят слова специалиста «Известия».

По мнению Билялетдинова, в этой игре железнодорожники оправдали свой статус, хотя и действия «Рубина» оставили положительное впечатление.

«Клуб неплохо укомплектовался, и состав находится в хорошем возрасте и тонусе. Да, начали сезон с поражения, но и когда я возглавлял «Рубин», мы в первом туре проиграли 0:4 «Спартаку», а в итоге заняли пятое место и попали в Лигу Европы. Может быть, сейчас казанцы тоже повторят этот результат. Во всяком случае, мне импонирует их нынешняя игра», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Евгений Бушманов ждёт длительной дисквалификации для Василия Казарцева и Алексея Еськова.

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