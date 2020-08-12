Бушманов ждёт длительной дисквалификации для Казарцева и Еськова

Бывший игрок «Спартака» и наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов предположил, какие санкции могут грозить арбитрам Василию Казарцеву и Алексею Еськову.

Первый назначил два крайне спорных пенальти в матче красно-белых с «Сочи», второй обслуживал встречу в качестве видеоассистента.

«Думаю, арбитров ждёт длительная дисквалификация, но тревожит другое. Судейские скандалы в РПЛ уже давно никого не удивляют. Когда арбитрами руководил Александр Егоров, к нему было очень много претензий. Потом вместо него назначили Виктора Кашшаи, но ничего не меняется. Грустно», — цитируют Бушманова «Известия».

Он также высказался о возможности существования заговора против «Спартака».