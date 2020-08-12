СМИ: «Спартак» ведёт переговоры о трансфере Лала из «Страсбурга»

«Спартак» активизировал свои действия по переходу защитника «Страсбурга» Кенни Лала.

Об этом сообщает le10sport.com. В материале говорится, что минувший сезон получился у 28-летнего француза не столь успешным, как позапрошлый. Однако он всё равно представляет определённый интерес на трансферном рынке.

Если верить источнику, представители Лала вступили в контакт со «Спартаком» в понедельник. Переговоры якобы продвигаются успешно. Контракт игрока со «Страсбургом» истекает в июне 2021 года.

Ранее стало известно, что «Спартак» отказался от трансфера Гуги.