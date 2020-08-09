СМИ: «Спартак» отказался от трансфера Гуги

Московский футбольный клуб «Спартак» отказался от идеи приобретения защитника «Атлетико Минейро» Гуги.

Как сообщает журналист Вячеслав Короткин в своём Telegram-канале, московский клуб отказался от трансфера 21-летнего футболиста, поскольку генеральный директор Шамиль Газизов хочет видеть в команде игроков, которые готовы сразу же приносить пользу и обладают перспективой для последующей продажи за более высокую сумму.

Отмечается, что такое решение раздосадовало наставника «Спартака» Доменико Тедеско.

21-летний Гуга выступает за «Атлетико Минейро» с января 2019 года. В его активе четыре голевые передачи в 27 матчах за бразильский клуб.

Ранее сообщалось, что «Герта» сделала предложение «Спартаку» по трансферу Урунова.