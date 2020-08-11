Фанат «Спартака» провёл пикет у штаб-квартиры УЕФА

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Болельщик «Спартака» провёл одиночный пикет у штаб-квартиры Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Фанат «Спартака» провёл пикет у штаб-квартиры УЕФА
  • Reuters

Как сообщает Sport24, болельщик посетил штаб-квартиру организации с плакатом, на котором было написано «IFAB — просыпайся. Криминальное судейство в матче «Спартак» — «Сочи».

Он пояснил, что своими действиями хотел вызвать некий резонанс, чтобы привлечь внимание к проблеме судейства в России.

«Нужно, чтобы все увидели, что у нас творится, и немного вникли в ситуацию. У меня есть знакомые, работающие в УЕФА. И вы бы знали, как с ними общаются наши из РФС», — сказал он.

Матч «Спартак» — «Сочи», прошедший 9 августа и завершившийся вничью (2:2), обернулся скандалом из-за решений арбитров, назначивших два пенальти в ворота московской команды. 

Ранее владелец «Спартака» заявил, что не удовлетворён объяснениями арбитров Казарцева и Еськова.

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