Фанат «Спартака» провёл пикет у штаб-квартиры УЕФА
- Reuters
Как сообщает Sport24, болельщик посетил штаб-квартиру организации с плакатом, на котором было написано «IFAB — просыпайся. Криминальное судейство в матче «Спартак» — «Сочи».
Он пояснил, что своими действиями хотел вызвать некий резонанс, чтобы привлечь внимание к проблеме судейства в России.
«Нужно, чтобы все увидели, что у нас творится, и немного вникли в ситуацию. У меня есть знакомые, работающие в УЕФА. И вы бы знали, как с ними общаются наши из РФС», — сказал он.
Матч «Спартак» — «Сочи», прошедший 9 августа и завершившийся вничью (2:2), обернулся скандалом из-за решений арбитров, назначивших два пенальти в ворота московской команды.
Ранее владелец «Спартака» заявил, что не удовлетворён объяснениями арбитров Казарцева и Еськова.