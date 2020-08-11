Тренер «Ротора» доволен реакцией игроков на результат матча с «Зенитом»

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Главный тренер волгоградского «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал поражение команды от петербургского «Зенита» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Тренер «Ротора» доволен реакцией игроков на результат матча с «Зенитом»
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«Было неплохо. Было волнение — для многих ребят это первая игра в РПЛ. И сразу с чемпионом. Но радует, что в раздевалке у ребят было чувство неудовлетворённости. Могли ведь сравнять. Нас, кстати, наказали за первую же ошибку — это уровень команды соперника. К слову, в среду нас было ещё 14 человек — потом добавлялись ребята. Но они заслужили место в составе», — приводит слова Хацкевича «Матч ТВ».

Для «Ротора» матч с «Зенитом» был первым в РПЛ с 2004 года.

Ранее сообщалось, что Сергей Семак отметил мотивацию футболистов «Ротора» в матче первого тура РПЛ с «Зенитом».

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