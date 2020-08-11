Арбитр Федотов высказался о переговорах судей матча «Спартак» — «Сочи»

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Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал расшифровку переговоров судей матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» в эпизоде с назначением второго пенальти в ворота московской команды.
Арбитр Федотов высказался о переговорах судей матча «Спартак» — «Сочи»
  • РИА Новости

«Переговоры так не ведут, надо работать грамотнее. Также для меня странно, что перед назначением пенальти Василий Казарцев долго раздумывал — там прошло 3-4 секунды. Видимо, в своём решении он сомневался. Вздохи Алексея Еськова? Он понимает: это ошибка Казарцева. В этом вздохе чувствуются слова: «Блин, да что ты делаешь, на фига ты свистел этот пенальти?!» Но сделать-то он ничего не может», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

Матч «Спартак» — «Сочи», прошедший 9 августа и завершившийся вничью (2:2), обернулся скандалом из-за решений арбитров, назначивших два пенальти в ворота московской команды. 

Ранее владелец «Спартака» заявил, что не удовлетворён объяснениями арбитров Казарцева и Еськова.

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