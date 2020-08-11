Уткин считает инцидент между Широковым и арбитром Данченковым лучшим моментом футбольного сезона
- РИА Новости
«Я хочу сказать про Никиту Данченкова. Который судил. Потому что сейчас мне представляется важным, чтобы он не вошёл в историю как «тот парень, которого Рома ушатал». Хотя для кого-то непременно так останется. Но я мысленно аплодирую этому пацану. Он судья. Может, и ошибся. Но мы же в ситуации, когда уже все слова, всеми персонажами при этом сказанные, общеизвестны. Поставьте себя на место Никиты. Он пацан. На него вызверяется Роман Широков. На красную вызверяется. Парень лезет за карточкой. И тут дополнительно узнает, от Широкова, что, если красная, он его сейчас ударит, и рядом ещё возникает легендарный Андрей Тихонов, который вроде вразумляет, но не Широкова, который никаких краёв не видит, а этого парня. А он просто вышел судить и судит как умеет», — написал Уткин в своём Telegram-канале.
Он отметил, что Данченков, понимая, что его сейчас могут даже ударить, продолжает выполнять свою работу и показывает Широкову красную карточку.
«Представьте, если б струсил. Стал бы анекдотом на всю жизнь. Посмешищем. Думаю, он даже этого понять не успел. Этот парень вытягивает руку с картонкой вверх. Это лучший момент российского футбольного сезона. Потому что в этом долг, как он это понимает, и большое мужество. Это не про Широкова история, он давно говна кусок. Может быть, и всегда был, но я всегда его не знал. И да, я рад это произнести и тоже уберу руки за спину, Рома, когда ты мне это предъявишь. Это история про Никиту Данченкова. Чёрт знает, какой он судья. Знаю точно, кем он не является. Судей не любят, и вы сами знаете, что им кричат с трибун. Так вот Никита — не это слово», — добавил Уткин.
Конфликт между Данченковым и Широковым произошёл в матче команд «Ничего обычного» и «Матч ТВ». Арбитр удалил с поля экс-футболиста за нецензурную брань, после чего тот напал на судью.
Ранее сообщалось, что Данченков обратился в полицию по инциденту с Широковым.