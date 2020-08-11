Уткин считает инцидент между Широковым и арбитром Данченковым лучшим моментом футбольного сезона

Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал нападение бывшего футболиста Сборной России Романа Широкова на арбитра Никиту Данченкова во время матча любительских команд на Московском кубке Селебрити.

«Я хочу сказать про Никиту Данченкова. Который судил. Потому что сейчас мне представляется важным, чтобы он не вошёл в историю как «тот парень, которого Рома ушатал». Хотя для кого-то непременно так останется. Но я мысленно аплодирую этому пацану. Он судья. Может, и ошибся. Но мы же в ситуации, когда уже все слова, всеми персонажами при этом сказанные, общеизвестны. Поставьте себя на место Никиты. Он пацан. На него вызверяется Роман Широков. На красную вызверяется. Парень лезет за карточкой. И тут дополнительно узнает, от Широкова, что, если красная, он его сейчас ударит, и рядом ещё возникает легендарный Андрей Тихонов, который вроде вразумляет, но не Широкова, который никаких краёв не видит, а этого парня. А он просто вышел судить и судит как умеет», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что Данченков, понимая, что его сейчас могут даже ударить, продолжает выполнять свою работу и показывает Широкову красную карточку.

«Представьте, если б струсил. Стал бы анекдотом на всю жизнь. Посмешищем. Думаю, он даже этого понять не успел. Этот парень вытягивает руку с картонкой вверх. Это лучший момент российского футбольного сезона. Потому что в этом долг, как он это понимает, и большое мужество. Это не про Широкова история, он давно говна кусок. Может быть, и всегда был, но я всегда его не знал. И да, я рад это произнести и тоже уберу руки за спину, Рома, когда ты мне это предъявишь. Это история про Никиту Данченкова. Чёрт знает, какой он судья. Знаю точно, кем он не является. Судей не любят, и вы сами знаете, что им кричат с трибун. Так вот Никита — не это слово», — добавил Уткин.

Конфликт между Данченковым и Широковым произошёл в матче команд «Ничего обычного» и «Матч ТВ». Арбитр удалил с поля экс-футболиста за нецензурную брань, после чего тот напал на судью.

Ранее сообщалось, что Данченков обратился в полицию по инциденту с Широковым.