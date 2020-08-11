Кечинов: скорее всего, отношение к Широкову поменяется

Многократный чемпион России в составе «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал нападение бывшего игрока команды Романа Широкова на арбитра во время матча любительских команд на Московском кубке Селебрити.

«Думаю, что наказание справедливо и адекватно. Раз совершил такой поступок, то должен отвечать. Поэтому руководство канала поступило правильно. Всё-таки на него смотрят, слушают его мнение, в том числе дети. А такие поступки никого не красят. Думаю, такого наказания достаточно. Сейчас всё по делу, человек не должен так себя вести, что бы там ни было. Нужно себя контролировать. Тем более это любительский уровень, не Лига чемпионов. Широкову стоило проще к этому эпизоду отнестись, проигнорировать, как бы судья ни судил. Конечно, факторы разные бывают, возможно, рефери что-то ему сказал, но в любом случае нельзя так себя вести. Широков — хороший футболист, кто-то на него равняется. Скорее всего, отношение к нему поменяется. В любом случае на пользу ему это не пойдёт», — заявил Кечинов RT.

Широков напал на арбитра в матче любительских команд после того, как судья показал ему красную карточку за нецензурную брань.

Ранее Радимов прокомментировал нападение Широкова на судью.