Радимов прокомментировал нападение Широкова на судью

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Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов оценил поведение бывшего игрока команды Романа Широкова, избившего судью в матче любительских команд.
Радимов прокомментировал нападение Широкова на судью
  • © Игорь Руссак
  • РИА Новости

«Ситуация не раздута. Широков сам сегодня всё написал. Бросаться с кулаками на судью как минимум неправильно. А что касается отстранения, то это должно решать руководство «Матч ТВ». Наверное, оно посчитало, что в данный момент вокруг Романа не лучший фон. Конечно, об этой ситуации будут говорить, потому что речь идёт о публичной личности, никуда от этого не денешься. И Широков это должен понимать. Но в данном случае его есть за что осуждать. Другое дело, чтобы он осознал и понял. Тогда, наверное, критика более мягкой будет. У нас же народ сначала осуждает, а потом смягчается. Что тут ещё говорить? Человек поступил неправильно и плохо», — заявил Радимов RT.

В матче любительского турнира Кубок Селебрити арбитр удалил с поля Широкова за нецензурную брань, после чего экс-футболист напал на него.

Ранее Мостовой заявил, что не хотел бы, чтобы на Широкова все сейчас набросились.

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