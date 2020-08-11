В Минспорте призвали регионы обратить внимание на спортивных чиновников с допинговым прошлым

Министерство спорта России рекомендовало руководителям регионов рассмотреть вопрос профессионального статуса лиц, работающих в сфере физической культуры и спорта и причастных к фактам нарушения антидопинговых правил.

«Министерство спорта России отмечает, что выявляются случаи, когда дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил спортсмены, тренеры или официальные лица продолжают работать на ответственных постах в сфере физической культуры и спорта. Минспорт считает подобное положение дел недопустимым и противоречащим антидопинговой политике в сфере спорта. При выявлении случаев, когда лица, причастные к нарушению антидопинговых правил, продолжают работать на ответственных должностях в сфере физической культуры и спорта, рекомендуем рассмотреть вопрос их профессионального статуса», — гласит заявление пресс-службы Минспорта.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин выразил готовность встретиться с Плющенко.