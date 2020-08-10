Фигуристка Степанова заявила, что у Тутберидзе и Глейхенгауза проблемы с алкоголем

Бывшая фигуристка Александра Степанова поделилась мнением об известном тренере Этери Тутберидзе и хореографе Данииле Глейхенгаузе.

«Что могу сказать о Глейхенгаузе? Странный и сомнительный типок. Всё, что я могу о нём сказать. Я знаю, что он пил, мне говорили. И Тутберидзе тоже пьёт. Об этом даже больше говорили. Люди, которые её знали, говорили, что она точно пьёт, а остальные ещё сомневались», — сказала Степанова в интервью YouTube-каналу Елены Родиной.

Ранее фигуристка Попова призвала с уважением отнестись к выбору Косторной в пользу Плющенко.