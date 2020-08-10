Созин: Казарцев и Еськов не должны идти на проверку на полиграфе, это аморально

Футбольный эксперт и член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин прокомментировал новость о том, что арбитры матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи» пройдут проверку на полиграфе.

«Жаль, что мы не можем послушать запись переговоров арбитров. Но два квалифицированных судьи увидели ситуацию на 88-й минуте и ошалели. Был фол или нет, но они видели эпизод. Один в двух метрах, второй — перед экраном. Оба решили, что пенальти был. Правы они или нет, пускай решает судейский комитет. Теперь их вызывают на детектор лжи. Мы что, живём в 1937 году? Они не должны туда идти! Это не то что незаконно — это аморально! Что хотят доказать? Что Казарцев и Еськов деньги получали? Или что хотят «Спартак» убить?» — цитирует Созина «Чемпионат».

В матче первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2) арбитр Василий Казарцев поставил два пенальти в ворота хозяев. В обоих случаях решение одобрил отвечавший за VAR Алексей Еськов.

Ранее Сергей Хусаинов выразил несогласие с тем, что приглашение иностранных арбитров улучшит уровень судейства в РПЛ.