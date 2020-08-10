Хусаинов не считает, что приглашение иностранных арбитров улучшит уровень судейства в РПЛ

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов оценил инициативу владельца «Спартака» Леонида Федуна пригласить иностранных арбитров для работы с системой видеопомощи арбитрам (VAR) в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«От того, что мы пригласим иностранных арбитров, качество судейства не изменится. И в Европе арбитры долго совещаются по простым эпизодам. Иностранные арбитры на VAR помогут избежать предвзятости? Чемпионат мира-2018 в России показал, что судьи могут ошибаться везде. И даже на уровне сборных команд допускаются необъяснимые ошибки», — цитирует Хусаинова Sport24.

В матче первого тура с «Сочи» (2:2) в ворота «Спартака» были назначены два пенальти, после чего владелец команды Леонид Федун раскритиковал действия судейской бригады и арбитра, отвечавшего за VAR, предложив приглашать иностранцев для этой роли.

Ранее Газизов прокомментировал слова Кашшаи о действиях VAR в матче «Спартак» — «Сочи».