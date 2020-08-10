Газизов прокомментировал слова Кашшаи о действиях VAR в матче «Спартак» — «Сочи»

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал слова руководителя департамента судейства РФС Виктора Кашшаи о невмешательстве VAR в эпизоде со вторым пенальти в матче первого тура РПЛ с «Сочи».

«Судью не должно быть видно. Это недоработка. Это позор. То, что произошло в первом туре РПЛ, — позор. Надеюсь, мы быстро решим все эти вопросы и к следующим матчам этого не будет», — заявил Газизов в эфире «Матч ТВ».

После матча Кашшаи признал ошибку Василия Казарина, но отметил, что работавший на VAR Алексей Еськов мог не вмешиваться в эпизод.

Ранее Газизов высказался о возможном снятии «Спартака» с РПЛ.