Газизов прокомментировал слова Кашшаи о действиях VAR в матче «Спартак» — «Сочи»
- РИА Новости
«Судью не должно быть видно. Это недоработка. Это позор. То, что произошло в первом туре РПЛ, — позор. Надеюсь, мы быстро решим все эти вопросы и к следующим матчам этого не будет», — заявил Газизов в эфире «Матч ТВ».
После матча Кашшаи признал ошибку Василия Казарина, но отметил, что работавший на VAR Алексей Еськов мог не вмешиваться в эпизод.
Ранее Газизов высказался о возможном снятии «Спартака» с РПЛ.