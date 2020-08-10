Газизов о возможном снятии «Спартака» с РПЛ: мы не позволим, чтобы так обходились с клубом

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал слова владельца клуба Леонида Федуна о намерении снять команду с чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Вы знаете, я не обсуждаю слова Федуна. Мы всю ночь находились на связи, разговаривали. Больно, когда такое происходит в футболе. Каждый из нас, особенно Федун, борется любыми способами, которые позволяет его статус. То же самое будем делать я и болельщики. Мы не позволим, чтобы так обходились со «Спартаком». Плохо, что на первые роли выходят люди, которые должны обслуживать футбол. Они допускают ошибки, которые понятны любому школьнику», — заявил Газизов в эфире «Матч ТВ».

Он отметил, что вся футбольная общественность хочет услышать объяснение происходящему.

«Есть официальные запросы, которые делаем в РФС. Просим компетентные органы ответить на наши вопросы. Почему VAR, когда надо, не вступает в силу. Противоречий много. Давайте дождёмся РФС. Уверен, он с нами. Там тоже всё видят», — добавил гендиректор клуба.

После матча первого тура РПЛ с «Сочи» Федун заявил о намерении снять команду с чемпионата РПЛ из-за ситуации с судейством.

Ранее сообщалось, что РПЛ не получала документы от «Спартака» о снятии с чемпионата.