Газизов о возможном снятии «Спартака» с РПЛ: мы не позволим, чтобы так обходились с клубом
- РИА Новости
«Вы знаете, я не обсуждаю слова Федуна. Мы всю ночь находились на связи, разговаривали. Больно, когда такое происходит в футболе. Каждый из нас, особенно Федун, борется любыми способами, которые позволяет его статус. То же самое будем делать я и болельщики. Мы не позволим, чтобы так обходились со «Спартаком». Плохо, что на первые роли выходят люди, которые должны обслуживать футбол. Они допускают ошибки, которые понятны любому школьнику», — заявил Газизов в эфире «Матч ТВ».
Он отметил, что вся футбольная общественность хочет услышать объяснение происходящему.
«Есть официальные запросы, которые делаем в РФС. Просим компетентные органы ответить на наши вопросы. Почему VAR, когда надо, не вступает в силу. Противоречий много. Давайте дождёмся РФС. Уверен, он с нами. Там тоже всё видят», — добавил гендиректор клуба.
После матча первого тура РПЛ с «Сочи» Федун заявил о намерении снять команду с чемпионата РПЛ из-за ситуации с судейством.
Ранее сообщалось, что РПЛ не получала документы от «Спартака» о снятии с чемпионата.