Спортивный директор «Боруссии» заявил, что Санчо останется в клубе

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк заявил, что вингер команды Джейдон Санчо не покинет клуб в нынешнее трансферное межсезонье.

«Санчо в этом сезоне будет играть за нашу команду. Это решение окончательное. Мы назначили ему зарплату в соответствии с его достижениями ещё прошлым летом. И тогда его контракт был продлён до 2023 года», — приводит слова Цорка пресс-служба клуба.

Санчо выступает за «Боруссию» с 2017 года. В 99 матчах за клуб он забил 34 мяча и отдал 43 голевые передачи. В активе футболиста также 11 матчей и два гола за сборную Англии. Главным претендентом на покупку британца назывался «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что МЮ предложил «Боруссии» €100 млн за Санчо.