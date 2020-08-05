Источник: МЮ предложил «Боруссии» €100 млн за Санчо

«Манчестер Юнайтед» улучшил предложение дортмундской «Боруссии» о покупке вингера сборной Англии Джейдона Санчо.

Об этом сообщает журналист Танкреди Палмери. По информации источника, «Манчестер Юнайтед» предложил дортмундцам €100 млн одним платежом за 20-летнего футболиста. Ранее английский клуб предлагал меньшую сумму, желая разбить её на три года.

Санчо выступает за «Боруссию» с 2017 года. В 99 матчах за немецкий клуб он забил 34 мяча и сделал 43 голевые передачи.

Ранее МЮ поздравил 15-летнего Пиняева с дебютом за «Чертаново» в ФНЛ.