Источник: МЮ предложил «Боруссии» €100 млн за Санчо

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«Манчестер Юнайтед» улучшил предложение дортмундской «Боруссии» о покупке вингера сборной Англии Джейдона Санчо.
Источник: МЮ предложил «Боруссии» €100 млн за Санчо
  • Reuters
  • © Lars Baron

Об этом сообщает журналист Танкреди Палмери. По информации источника, «Манчестер Юнайтед» предложил дортмундцам €100 млн одним платежом за 20-летнего футболиста. Ранее английский клуб предлагал меньшую сумму, желая разбить её на три года.

Санчо выступает за «Боруссию» с 2017 года. В 99 матчах за немецкий клуб он забил 34 мяча и сделал 43 голевые передачи.

Ранее МЮ поздравил 15-летнего Пиняева с дебютом за «Чертаново» в ФНЛ.

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