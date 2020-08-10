Юрченко заявил о намерении создать попечительский совет ВФЛА

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Глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко заявил о намерении сформировать попечительский совет организации.
Юрченко заявил о намерении создать попечительский совет ВФЛА
  • РИА Новости

«В ближайшее время мы планируем сформировать попечительский совет ВФЛА. Нужно наладить административно-хозяйственную деятельность федерации, которая из-за финансовых сложностей была практически приостановлена.​ Важно стабилизировать ситуацию и сделать всё необходимое от нас до 30 ноября — выполнить требования World Athletics, провести соревнования календаря, запустить работу по формированию попечительского совета и подготовить отчётно-выборную конференцию», — цитирует Юрченко официальный сайт ВФЛА.

В марте Всемирная легкоатлетическая ассоциация World Athletics оштрафовала ВФЛА на $10 млн ($5 млн условно) за антидопинговые нарушения и фальсификацию документов по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко. ВФЛА должна была до 1 июля выплатить $5 млн, но не выполнила это требование. Позднее совет World Athletics постановил, что ВФЛА будет исключена из числа членов организации в том случае, если не выплатит $6,31 млн до 15 августа, а также не выполнит ряд других требований.

Ранее Безуглов подал иск к ВЛФА и Юрченко.

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