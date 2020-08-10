Безуглов подал иск к ВЛФА и Юрченко

Глава антидопингового комитета Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Эдуард Безуглов подал иск в суд о защите чести и достоинства к организации и её главе Евгению Юрченко.

«Мы подали иск о защите чести и достоинства к ВФЛА и Евгению Юрченко от имени Безуглова. Требования: опровергнуть сказанное и выплатить компенсацию морального ущерба. После наших заявлений о намерении подать иск никакой реакции от второй стороны не последовало. Всегда хотелось бы решать подобные вещи внутри спортивной семьи. Но для этого желания одной стороны мало. Потому иск был подан», — цитирует адвоката Безуглова Михаила Прокопца РИА Новости.

Безуглов был лишён должности вице-президента ВФЛА на президиуме организации, который прошёл 30 июня. Его лишили поста за нарушения кодекса этики ВФЛА.

Ранее сообщалось, что Юрченко будет исполнять обязанности президента ВФЛА до 30 ноября.