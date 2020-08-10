Безуглов подал иск к ВЛФА и Юрченко

Короткая ссылка
Глава антидопингового комитета Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Эдуард Безуглов подал иск в суд о защите чести и достоинства к организации и её главе Евгению Юрченко.
Безуглов подал иск к ВЛФА и Юрченко
  • РИА Новости

«Мы подали иск о защите чести и достоинства к ВФЛА и Евгению Юрченко от имени Безуглова. Требования: опровергнуть сказанное и выплатить компенсацию морального ущерба. После наших заявлений о намерении подать иск никакой реакции от второй стороны не последовало. Всегда хотелось бы решать подобные вещи внутри спортивной семьи. Но для этого желания одной стороны мало. Потому иск был подан», — цитирует адвоката Безуглова Михаила Прокопца РИА Новости.

Безуглов был лишён должности вице-президента ВФЛА на президиуме организации, который прошёл 30 июня. Его лишили поста за нарушения кодекса этики ВФЛА. 

Ранее сообщалось, что Юрченко будет исполнять обязанности президента ВФЛА до 30 ноября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить