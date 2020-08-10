Нигматуллин заявил, что до матча с «Сочи» не верил в судейский заговор против «Спартака

Бывший вратарь московского «Спартака» Руслан Нигматуллин прокомментировал судейский скандал в матче столичной команды с «Сочи» в рамках первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я не сильно верил в судейский заговор против «Спартака», но сейчас воочию убедился. Первый пенальти более чем сомнительный — ладно, сделали скидку. Но что было сделано во втором случае — это просто смешно. Все футбольные люди понимают, что там пенальти не пахнет. Таким образом можно их ставить за каждое падение в штрафной. Похоже на то, что ведётся какая-то работа. Печально это всё», — приводит слова Нигматуллина kp.ru.

Он отметил, что футбол — это бизнес, но он не должен быть грязным.

«Я знаю футбол намного глубже и знаю, что он грязный. Но футбол всё-таки для зрителей. А такие матчи зрителей не привлекут. Кроме разочарования, ничего нет», — добавил бывший футболист.

«Спартак», ведя в счёте 0:2, упустил победу из-за двух пенальти в пользу «Сочи».

Ранее Леонид Федун заявил, что аннулировать результат матча «Спартак» — «Сочи» невозможно.