Федун заявил, что аннулировать результат матча «Спартак» — «Сочи» невозможно

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал призывы к аннулированию результата и переигровке матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».

РИА Новости

«Аннулировать результат невозможно», — приводит слова Федуна ТАСС. «Спартак», ведя в счёте 0:2, упустил победу из-за двух пенальти в пользу «Сочи». Ранее Шамиль Газизов высказался о призывах к переигровке матча «Спартак» — «Сочи».