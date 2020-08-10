Федун заявил, что аннулировать результат матча «Спартак» — «Сочи» невозможно

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Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал призывы к аннулированию результата и переигровке матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».
Федун заявил, что аннулировать результат матча «Спартак» — «Сочи» невозможно
  • РИА Новости

«Аннулировать результат невозможно», — приводит слова Федуна ТАСС.

«Спартак», ведя в счёте 0:2, упустил победу из-за двух пенальти в пользу «Сочи».

Ранее Шамиль Газизов высказался о призывах к переигровке матча «Спартак» — «Сочи».

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