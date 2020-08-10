Федун заявил, что аннулировать результат матча «Спартак» — «Сочи» невозможно
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал призывы к аннулированию результата и переигровке матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».
- РИА Новости
«Аннулировать результат невозможно», — приводит слова Федуна ТАСС.
«Спартак», ведя в счёте 0:2, упустил победу из-за двух пенальти в пользу «Сочи».
Ранее Шамиль Газизов высказался о призывах к переигровке матча «Спартак» — «Сочи».
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube