Ловчев назвал арбитра Казарцева нелюдем за жёлтую карточку Соболеву

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Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал решение своего арбитра Василия Казарцева показать жёлтую карточку форварду столичной команды Александру Соболеву в матче первого тура Российской премьер-лиги с «Сочи».
Ловчев назвал арбитра Казарцева нелюдем за жёлтую карточку Соболеву
  • РИА Новости

«Когда Саша Соболев вчера забил гол, то снял майку, под которой была другая — с фотографией его мамы, которая недавно умерла. Вся страна об этом знала. Соболев плакал, партнёры его обнимали. Но нашёлся один нелюдь, Василий Казарцев, который додумался показать парню жёлтую карточку. Да он бы заслужил всеобщее уважение, если бы не стал выносить предупреждение и потом объяснил почему. Никто бы его за это не упрекнул. Какие упрёки? Соболев отдавал память самому святому человеку на земле — своей матери. Этот эпизод обнажил всю суть этих людей», — приводит слова Ловчева «Советский спорт».

После своего гола в ворота «Сочи» в матче первого тура РПЛ Соболев со слезами на глазах снял игровую футболку, под которой была майка с изображением его матери. За это он получил жёлтую карточку от арбитра.

Ранее сообщалось, что арбитр Игорь Федотов жёстко раскритиковал судью матча «Спартак» — «Сочи» за жёлтую карточку Соболеву.

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