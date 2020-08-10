Соболев поблагодарил «Спартак» за поддержку в связи с кончиной матери
- © spartak.com
«Мамуля, я исполню твою мечту, я буду сильным, обещаю. Спасибо всем за поддержку: команде, руководству, болельщикам. Я вас всех люблю», — написал Соболев в своём Instagram.
После своего гола в ворота «Сочи» в матче первого тура Российской премьер-лиги Соболев со слезами на глазах снял игровую футболку, под которой была майка с изображением его матери.
Ранее сообщалось, что арбитр Игорь Федотов жёстко раскритиковал судью матча «Спартак» — «Сочи» за жёлтую карточку Соболеву.