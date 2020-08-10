Соболев поблагодарил «Спартак» за поддержку в связи с кончиной матери

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Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев поблагодарил команду и болельщиков за поддержку после кончины его матери, ушедшей из жизни 1 августа.
Соболев поблагодарил «Спартак» за поддержку в связи с кончиной матери
  • © spartak.com

«Мамуля, я исполню твою мечту, я буду сильным, обещаю. Спасибо всем за поддержку: команде, руководству, болельщикам. Я вас всех люблю», — написал Соболев в своём Instagram.

После своего гола в ворота «Сочи» в матче первого тура Российской премьер-лиги Соболев со слезами на глазах снял игровую футболку, под которой была майка с изображением его матери.

Ранее сообщалось, что арбитр Игорь Федотов жёстко раскритиковал судью матча «Спартак» — «Сочи» за жёлтую карточку Соболеву.

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