Тарпищев призвал обратить внимание ФИФА на судейство в матчах «Спартака»

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Член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев призвал обратить внимание ФИФА на судейство в матчах с участием «Спартака».
Тарпищев призвал обратить внимание ФИФА на судейство в матчах «Спартака»
  • globallookpress.com

«Закинуть плёнку матча с «Сочи» в ФИФА, в Англию и Италию можно было бы, это было бы грамотно. Тогда ведущие специалисты признали бы, что пенальти в ворота «Спартака» не было», — приводит слова Тарпищева «Р-Спорт».

По словам члена МОК, произошедшее свидетельствует о том, что в российском футболе много предвзятых людей и мало профессионалов. 

Ранее Губерниев заявил, что судью матча «Спартак» — «Сочи» можно отстранить пожизненно.

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