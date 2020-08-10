Губерниев: судью матча «Спартак» — «Сочи» можно отстранить пожизненно

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев критически высказался о работе судейской бригады на матче первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи».

«Многое будет зависеть от позиции «Спартака». Судью, пожалуй, можно и пожизненно отстранить», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Также журналист подчеркнул, что матч не будет переигран, поскольку не было допущено технической ошибки. Однако, по его словам, произошедшее заставит всех задуматься: «А что, собственно, происходит в нашем футболе?»

Ранее в официальном аккаунте «Спартака» в Instagram был опубликован пост с обращением в адрес болельщиков команды.