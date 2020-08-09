В Ferrari ответили на критику Феттеля относительно стратегии на Гран-при 70-летия «Формулы-1»

Руководитель команды Ferrari Маттиа Бинотто прокомментировал критические высказывания немецкого пилота Себастьяна Феттеля относительно стратегических решений в гонке пятого этапа сезона — Гран-при 70-летия «Формулы-1».

«Мы позвали Себастьяна на первый пит-стоп на пару кругов раньше, после чего он оказался позади Райкконена. Мы знали, что он быстро восстановит позицию на трассе. Мы хотели помочь Леклеру продолжить отыгрывать позиции. Это был верный выход для команды. Не думаю, что этим мы навредили Себастьяну. Он моментально отыграл позицию, обогнав Кими. Феттель не мог опередить Квята из-за позднего пит-стопа, потому что у них был одинаковый темп. Опередив Сайнса благодаря раннему пит-стопу, Себ оказался 12-м и в любом случае финишировал бы там. Его гонка была испорчена на старте — разворот повлиял на его результат больше, чем стратегия», — приводит слова Маттиа Бинотто Motorsport.

Ещё по ходу гонки, а затем и после её финиша четырёхкратный чемпион раскритиковал тактические решения скудерии, заявив, что они испортили ему гонку. По мнению Феттеля его слишком рано позвали на первый пит-стоп, чтобы избежать его борьбы на трассе с напарником Шарлем Леклером.

В итоге Феттель финишировал 12-м, а Леклер — четвёртым.

Ранее сообщалось, что владелец Racing Point обвинил ряд команд «Формулы-1» в неспортивном поведении.