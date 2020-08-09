Владелец Racing Point обвинил ряд команд «Формулы-1» в неспортивном поведении

Владелец команды Racing Point Лоуренс Стролл раскритиковал команды «Формулы-1» за их попытки ужесточить наказание, вынесенное Международной автомобильной федерацией (FIA) по протесту французской команды Renault.

«Помимо прочего, я ужасно возмущён тем, как Renault, McLaren, Ferrari и Williams ухватились за возможность подать апелляцию, чтобы отобрать у нас наши результаты. Они пытаются вывалять наше имя в грязи, и я не буду стоять и терпеть это. Я приму все необходимые меры, чтобы доказать нашу невиновность. Я очень расстроен неспортивным поведением наших соперников», — приводит слова Стролла Motorsport.

Он высказал мнение, что к его команде несправедливо отнеслись из-за её успехов.

«Я ни разу в жизни не жульничал, и эти обвинения неправдивы. Честность моя лично и моей команды не обсуждается. Все в Racing Point шокированы и разочарованы решением FIA. Мы твёрдо уверены в своей невиновности. Наша команда под разными названиями больше 30 лет выступает в «Формуле-1» и сейчас предоставляет работу 500 людям. Мы всегда сами были конструкторами машин и останемся ими. Наша команда всегда была тёмной лошадкой и прыгала выше головы. Учитывая нынешнюю стабильность и инвестиции, наша форма не должна никого удивлять», — добавил канадский бизнесмен.

Renault подала протесты на болиды Racing Point после второго, третьего и четвёртого этапов сезона. Поводом для этого послужили именно воздуховоды передних и задних тормозов болидов Racing Point. В итоге FIA удовлетворила протест Renault, лишив Racing Point 15 очков в Кубке конструкторов, и оштрафовала команду на €400 тыс. При этом использование спорных элементов не было официально запрещено.

Ранее в Racing Point признали получение спорных деталей болида от Mercedes.