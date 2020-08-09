В Racing Point признали получение спорных деталей болида от Mercedes

Руководитель британской команды «Формулы-1» Racing Point Отмар Сафнауэр признал факт получения от Mercedes спорных деталей перед стартом сезона 2020 года.

«Если вы хорошо прочитаете правила, то увидите: спортивный регламент вступает в силу за 24 часа до начала первой части свободных заездов первого этапа сезона. Что касается тех деталей, о которых идёт речь, то мы не были уверены в том, что те компоненты, которые мы сами разработали и произвели, будут готовы к моменту начала февральских тестов. Поэтому мы получили детали от Mercedes в качестве запасных частей для своего болида. В итоге оказалось, что детали Mercedes нам не понадобились, так как мы успели изготовить собственные воздухозаборники задних тормозов», — приводит слова Сафнауэра Motorsport.

Renault подала протесты на болиды Racing Point после второго, третьего и четвёртого этапов сезона. Поводом для этого послужили именно воздуховоды передних и задних тормозов болидов Racing Point. В итоге FIA удовлетворила протест Renault, лишив Racing Point 15 очков в Кубке конструкторов и оштрафовала команду на €400 тыс. При этом использование спорных элементов не было официально запрещено.

Ранее сообщалось, что Макс Ферстаппен выиграл Гран-при 70-летия «Формулы-1».