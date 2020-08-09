Квят остался доволен своим результатом на Гран-при 70-летия «Формулы-1»

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Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят прокомментировал своё выступление в гонке пятого этапа сезона — Гран-при 70-летия «Формулы-1».
Квят остался доволен своим результатом на Гран-при 70-летия «Формулы-1»
  • Reuters

«Учитывая, откуда я стартовал, гонка сложилась вполне хорошо. Честно сказать, я доволен тем, какую работу мы с командой сегодня проделали. По ощущениям, это была мегагонка! Я выжал абсолютный максимум из машины», — приводит слова Квята Motorsport.

Он отметил, что по сравнению с прошлым уикендом под конец этой гонки не было никаких происшествий, никакой драмы.

«Тогда было побольше возможностей, а в этот раз приходится довольствоваться десятым местом. Но, опять же, это был максимум. И я счастлив после старта с 16-й позиции финишировать в очковой зоне», — добавил россиянин.

Ранее сообщалось, что Макс Ферстаппен выиграл Гран-при 70-летия «Формулы-1».

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