Овчинников рассказал, как он руководил ЦСКА в отсутствие Гончаренко

Тренер московского футбольного клуба ЦСКА Сергей Овчинников рассказал, как он руководил командой во время недельного отъезда Виктора Гончаренко в июне.

«Состояние у команды было не очень хорошее после такого крупного поражения. Оно ударило по психологии. Первые два дня было очень тяжело. И мне было тяжело, но пришлось внутри себя найти силы. Считаю, что весь тренерский штаб сработал великолепно. Я много разговаривал с ребятами, с лидерами, не мог не учитывать их мнение относительно перспектив. Мне была нужна их честная оценка изнутри коллектива. Меня так учили, что игрок видит многие ситуации лучше, чем тренер. Считаю, что я получил необходимую информацию и воспользовался ей правильно. Я немного наступил себе на горло. Моё кредо как тренера — футбол в стиле Клоппа, чуть бесшабашная игра с высоким прессингом», — приводит слова Овчинникова Sport24.

Он отметил, что руководство клуба поддержало команду и тренерский штаб в сложившейся ситуации.

«Виктор Михайлович был вне связи. Зато постоянно был на связи с генеральным директором Романом Бабаевым, который буквально каждый день интересовался обстановкой в команде. Важно, что в этот непростой период и председатель совета директоров Максим Орешкин, и президент Евгений Гинер проявили повышенный интерес и выразили поддержку команде и штабу. Алексей и Василий Березуцкие тоже активно помогали», — добавил специалист.

В июне после разгромного поражения от «Зенита» Гончаренко покинул расположение ЦСКА и вернулся в Белоруссию. По информации СМИ, он не хотел возвращаться в клуб, но в итоге спустя один тур снова приступил к исполнению своих обязанностей.

Ранее сообщалось, что Овчинников высказался о критике Велерия Карпина в адрес РПЛ.