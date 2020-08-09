Овчинников высказался о критике Карпина в адрес РПЛ

Тренер московского футбольного клуба ЦСКА Сергей Овчинников высказал мнение о критике наставника «Ростова» Валерия Карпина в адрес Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Возобновление сезона? Думаю, что любой футболист хотел играть, причём в любом формате. Ситуация нестандартная, и у руководителей нет подобного опыта. Ошибки были неизбежны. Трудно ответить на вопрос в форс-мажорных обстоятельствах. Думаю, что и руководители лиги, и клубы получили не самый положительный, но опыт, как выходить из таких ситуаций в дальнейшем», — приводит слова Овчинникова Sport24.

Он отметил, что все клубы рисковали, возобновляя сезон, и ситуация в «Ростове», когда им пришлось выйти на матч с «Сочи» молодёжным составом, является стечением обстоятельств.

«Понятно, что Валерий Георгиевич был недоволен. Но мне кажется, что лучше не выражать так открыто своё недовольство. Всё равно продолжение чемпионата — праздник для людей. Да, пострадала твоя команда, и я очень уважаю Карпина, но он не прав, так открыто критикуя руководство лиги. Такие вопросы должны решаться внутри, не публично», — добавил Овчинников.

Ранее Сергей Прядкин назвал недопустимыми высказывания Карпина о Роспотребнадзоре.