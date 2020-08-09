В «Зените» отреагировали на заявления Родченкова

Пресс-секретарь петербургского «Зенита» Антон Макаренко прокомментировал обвинения информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова в адрес бывшего врача клуба Сергея Пухова.

«К заявлениям и прочим интерпретациям Родченкова относимся индифферентно. В спортивной индустрии широко распространена практика использования биоактивных добавок, в том числе через инъекции, — при соблюдении всех требований и правил безопасности это абсолютно легальная и разрешённая мера, о чём чётко прописано в медицинском регламенте. И у нас нет никаких сомнений в профессиональных компетенциях и честности Сергея Пухова», — приводит слова Макаренко ТАСС.

Ранее Родченков заявил, что бывший врач «Зенита» Пухов был частью государственной допинг-программы.