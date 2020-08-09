В ACA определили обладателей бонусов турнира ACA 108

Короткая ссылка
Промоушен Absolute Championship Akhmat определил обладателей бонусов турнира ACA 108, прошедшего в Грозном 8 августа.
В ACA определили обладателей бонусов турнира ACA 108
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба ACA, боем вечера был признан главный поединок турнира между Амирханом Адаевым и Венером Галиевым. Оба бойца получат бонусы в размере $10 тыс. каждый.

Бонус за лучший нокаут в размере $10 тыс. достался Александру Бутенко, досрочно победившему Расула Шовхалова.

Бонус за сабмишн вечера в размере $10 тыс. получит Байзет Хатхоху, который победил Адама Алиева болевым захватом локтя.

Бонусы по $15 тыс. за досрочную победу получили Алихан Вахаев, победивший Дениса Смолдарева техническим нокаутом в первом раунде и Артур Астахов, который победил Магомеда Шейхова техническим нокаутом во втором раунде.

Ранее сообщалось, что Адаев победил Галиева на турнире ACA 108.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить