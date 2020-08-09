В ACA определили обладателей бонусов турнира ACA 108

Промоушен Absolute Championship Akhmat определил обладателей бонусов турнира ACA 108, прошедшего в Грозном 8 августа.

Как сообщает пресс-служба ACA, боем вечера был признан главный поединок турнира между Амирханом Адаевым и Венером Галиевым. Оба бойца получат бонусы в размере $10 тыс. каждый.

Бонус за лучший нокаут в размере $10 тыс. достался Александру Бутенко, досрочно победившему Расула Шовхалова.

Бонус за сабмишн вечера в размере $10 тыс. получит Байзет Хатхоху, который победил Адама Алиева болевым захватом локтя.

Бонусы по $15 тыс. за досрочную победу получили Алихан Вахаев, победивший Дениса Смолдарева техническим нокаутом в первом раунде и Артур Астахов, который победил Магомеда Шейхова техническим нокаутом во втором раунде.

Ранее сообщалось, что Адаев победил Галиева на турнире ACA 108.