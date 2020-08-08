Адаев победил Галиева на турнире ACA 108

В Грозном завершился турнир ACA 108, в главном поединке которого Амирхан Адаев взял верх над Венером Галиевым.

Схватка между Адаевым и Галиевым продлилась все обозначенные раунды. По её итогам судьи присудили Амирхану победу.

Также в рамках турнира Алихан Вахаев взял верх над Денисом Смолдаревым (техническим нокаутом в первом раунде), Магомедрасул Гасанов победил Хусейна Кушагова (решением судей), а Ислам Омаров выиграл у Абдул-Рахмана Темирова (решением судей).

Ранее сообщалось, что действующий чемпион ACA в тяжёлом весе Мухумат Вахаев проведёт защиту титула в поединке с Даниэлем Омельянчуком, который пройдёт 4 октября в Грозном.