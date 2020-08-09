В «Локомотиве» отреагировали на вечеринку футболистов с алкоголем и кальяном
- © официальный сайт ФК "Локомотив"
«Я первый раз от вас слышу, что некоторые футболисты «Локомотива» были замечены с кальяном и в подвыпившем состоянии. Я не слежу за игроками, это не моя функция», — приводит слова Мещерякова Sport24.
На вечеринке были замечены, в частности, один из братьев Миранчук, Владислав Игнатьев и Станислав Магкеев.
Ранее сообщалось, что игроки «Локомотива» после встречи с фанатами отправились на день рождения подруги Игнатьева.