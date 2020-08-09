В «Локомотиве» отреагировали на вечеринку футболистов с алкоголем и кальяном

Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о вечеринке с участием нескольких футболистов команды за два дня до игры первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я первый раз от вас слышу, что некоторые футболисты «Локомотива» были замечены с кальяном и в подвыпившем состоянии. Я не слежу за игроками, это не моя функция», — приводит слова Мещерякова Sport24.

На вечеринке были замечены, в частности, один из братьев Миранчук, Владислав Игнатьев и Станислав Магкеев.

Ранее сообщалось, что игроки «Локомотива» после встречи с фанатами отправились на день рождения подруги Игнатьева.