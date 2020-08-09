В «Локомотиве» отреагировали на вечеринку футболистов с алкоголем и кальяном

Короткая ссылка
Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о вечеринке с участием нескольких футболистов команды за два дня до игры первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В «Локомотиве» отреагировали на вечеринку футболистов с алкоголем и кальяном
  • © официальный сайт ФК "Локомотив"

«Я первый раз от вас слышу, что некоторые футболисты «Локомотива» были замечены с кальяном и в подвыпившем состоянии. Я не слежу за игроками, это не моя функция», — приводит слова Мещерякова Sport24.

На вечеринке были замечены, в частности, один из братьев Миранчук, Владислав Игнатьев и Станислав Магкеев.

Ранее сообщалось, что игроки «Локомотива» после встречи с фанатами отправились на день рождения подруги Игнатьева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить