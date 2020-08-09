Игроки «Локомотива» после встречи с фанатами отправились на день рождения подруги Игнатьева

Футболисты московского «Локомотива» были замечены на праздновании дня рождения подруги Владислава Игнатьева Аиды Уразбахтиной.

На вечеринке в честь дня рождения подруги Игнатьева были замечены ряд футболистов «Локомотива», о чём свидетельствуют видео в Instagram.

Празднование дня рождения Уразбахтиной состоялось после встречи игроков и руководства клуба с болельщиками, которая прошла 8 августа. 11 августа «Локомотиву» предстоит сыграть в Казани матч первого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином».

Ранее сообщалось, что Кикнадзе возглавит рабочую группу по контролю за коммерческой деятельностью РПЛ.