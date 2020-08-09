Источник: Кикнадзе возглавит рабочую группу по контролю за коммерческой деятельностью РПЛ

На собрании клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято решение о создании рабочей группы, которая будет заниматься анализом коммерческой деятельности лиги, проработкой контрактов со спонсорами, а также новым ТВ-контрактом.

Об этом сообщает РБ-Спорт. По информации источника, клубы недовольны работой лиги на коммерческом направлении, в частности доходом от контрактов со спонсорами. На рынке говорят о том, что лига недополучила от 300 млн до 500 млн рублей. В конце года также может быть пересмотрен ТВ-контракт — будут проработаны варианты увеличения финансовых выплат клубам. В противном случае у них возникнут проблемы с финансовым фейр-плей.

Как утверждает источник, возглавит рабочую группу генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе.

Ранее сообщалось, как встреча «Локомотива» с болельщиками переросла в пикировку Кикнадзе с фанатами.