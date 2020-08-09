Кириленко высказался о конкуренции на выборах главы РФБ

Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказал мнение о конкуренции на предстоящих выборах главы организации.

«Я не иду на выборы конкурировать с кем-то. И не хочу ввязываться в полемику ни с одним кандидатом. Красноярская федерация выдвинула эту кандидатуру, и я должен уважать этот выбор. У меня есть стремление максимально помочь нашему баскетболу, и это то, что я хотел бы видеть у других», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Помимо действующего главы РФБ, занимающего эту должность с 2015 года, на пост президента претендует тренер Эдуард Сандлер, выдвинутый Федерацией баскетбола Красноярского края.

Очередная выборная конференция РФБ пройдёт 20 августа.

Ранее сообщалось, что президент «Автодора» раскритиковал Кириленко за состояние баскетбола в России.