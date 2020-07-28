Президент «Автодора» раскритиковал Кириленко за состояние баскетбола в России

Президент саратовского «Автодора» Владимир Родионов считает неэффективной работу Андрея Кириленко во главе Российской федерации баскетбола (РФБ).

«Сейчас в баскетболе мы наблюдаем полномасштабный кризис. Пора РФБ и Министерству спорта осознать всю глубину проблемы в нашем виде спорта, сделать конкретные шаги для изменения ситуации. Посмотрите на волейбол, который существует в такой же среде, но умудряется стабильно показывать выдающиеся результаты на уровне главной и резервной сборных. Российский волейбол доминирует и на клубном уровне, несмотря на то что командам-участницам разрешено включать в заявку всего не более двух легионеров. Просто в нашем волейбольном хозяйстве есть конкретный человек, который правильно расставляет приоритеты. Почему же в одинаковых условиях один вид спорта процветает, а другой оказывается в яме? Этот вопрос следует адресовать президенту РФБ и министру спорта России», — цитирует Родионова официальный сайт клуба.

Кириленко возглавляет РФБ с 2015 года. 20 августа должны пройти новые выборы главы организации.

Ранее Кириленко сравнил российский и европейский баскетбол с НБА.