Сакки считает, что руководство «Ювентуса» не дало достаточно времени Сарри

Легендарный итальянский тренер Арриго Сакки прокомментировал увольнение Маурицио Сарри с поста главного тренера туринского «Ювентуса».

«Сарри взял на себя невыполнимую миссию в «Ювентусе». Ему необходимы были спокойствие и поддержка со стороны клуба. Он унаследовал команду, которая устала от побед в Серии А и продолжала стареть. Сейчас это группа солистов, которые не хотят бегать и бороться ради партнёров. Аньелли — отличный президент. Он попытался сделать шаг вперёд через Сарри. Он хотел двигаться в будущее. Но ему не хватило терпения, чтобы дождаться результатов», — приводит слова Сакки Calciomercato со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Сарри был уволен из «Ювентуса» после вылета команды из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

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