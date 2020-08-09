Дель Пьеро считает, что Пирло в качестве тренера может стать успешнее Зидана

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Легенда «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро высказал мнение о назначении своего бывшего одноклубника Андреа Пирло на пост главного тренера туринского клуба.
Дель Пьеро считает, что Пирло в качестве тренера может стать успешнее Зидана
  • Reuters

«Я не ожидал, что он станет главным тренером. Для меня это тоже стало сюрпризом. Сейчас в Италии меняется отношение к бывшим футболистам, которые становятся тренерами. Раньше это был долгий процесс. Сейчас всё гораздо быстрее. Филиппо и Симоне Индзаги получили должности, работает Гаттузо. Несправедливо сравнивать Пирло и Зидана. Зизу работал с молодёжной командой «Реала», был ассистентом Карло Анчелотти. Но у Пирло есть всё, чтобы стать ещё успешнее, чем Зидан», — цитирует Дель Пьеро Sky Sport Italia.

Пирло возглавил «Ювентус», не имея тренерского опыта. 41-летний специалист лишь неделю назад возглавил молодёжный состав команды.

48-летний Зидан в качестве тренера выиграл три Лиги чемпионов, дважды побеждал в чемпионате и Суперкубке Испании, а также по два раза выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Ранее Пирло определился с планами по формированию состава «Ювентуса».

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