Минаков: у Олейника не получилось реализовать свои заготовки
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«У Лёшки не получилось реализовать свои заготовки. Он несколько раз выходил на свои удушающие приёмы. Не повезло в поединке. Льюис делал всё для того, чтобы удушающее удержание не получилось. Американец упирался в голову Олейника руками, отталкивая от себя. Может, Лёшка немного затёк, окислился. Выигрышные для него позиции были неоднократно. На Льюисе что-то не сработало, он большой парень. Видимо, знал сильные стороны Алексея», — цитирует Минакова «Чемпионат».
Олейник проиграл Льюису нокаутом во втором раунде. Бой был главным событием турнира на UFC Vegas 6.
Ранее Шлеменко объяснил, почему Олейник проиграл Льюису на UFC Vegas 6.