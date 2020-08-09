Минаков: у Олейника не получилось реализовать свои заготовки

Боец смешанных единоборств Виталий Минаков считает, что у Алексея Олейника были возможности одержать досрочную победу в проигранном бою с Дерриком Льюисом на на UFC Vegas 6.

«У Лёшки не получилось реализовать свои заготовки. Он несколько раз выходил на свои удушающие приёмы. Не повезло в поединке. Льюис делал всё для того, чтобы удушающее удержание не получилось. Американец упирался в голову Олейника руками, отталкивая от себя. Может, Лёшка немного затёк, окислился. Выигрышные для него позиции были неоднократно. На Льюисе что-то не сработало, он большой парень. Видимо, знал сильные стороны Алексея», — цитирует Минакова «Чемпионат».

Олейник проиграл Льюису нокаутом во втором раунде. Бой был главным событием турнира на UFC Vegas 6.

Ранее Шлеменко объяснил, почему Олейник проиграл Льюису на UFC Vegas 6.