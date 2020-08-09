Шлеменко объяснил, почему Олейник проиграл Льюису на UFC Vegas 6

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Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал поражение Алексея Олейника в бою с Дерриком Льюисом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и назвал возможные причины неудачи соотечественника.
Шлеменко объяснил, почему Олейник проиграл Льюису на UFC Vegas 6
  • © Пресс-служба RCC

«Льюис удивил: тяжёлый, но при этом подвижный и быстрый. Олейник плохо переводит в партер, он больше затягивает туда за собой. Если есть недостаток в весе или в физике, то крупному бойцу не так сложно защищаться. Такого, как Льюис, нужно было помотать, чтобы он делал то, что не получается. Может, Алексей сильно поверил в свой удушающий. Он потратил на это много сил. Льюис был свежим, и удушение не произвело на него впечатления. Не надо забывать, что Льюис — четвёртый в рейтинге. За всю карьеру это самый серьёзный соперник Алексея», — цитирует Шлеменко «Чемпионат».

Россиянин проиграл американцу нокаутом во втором раунде боя. Это поражение стало 14-м в карьере россиянина.

Ранее Олейник допустил, что может начать сотрудничество с менеджером Нурмагомедова.

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