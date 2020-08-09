Олейник допустил, что может начать сотрудничество с менеджером Нурмагомедова
- РИА Новости
«Я контракт с Абдельазизом не подписывал. Мы с ним действительно хорошо общаемся. Но мой действующий контракт с другой компанией ещё не закончился. После боя с Льюисом он должен быть разорван. По законам США, пока я сотрудничаю с одним менеджером, то не могу подписывать или объявлять о соглашении с другим. Станет ли Абдельазиз моим представителем? Это возможно. Нет смысла прогнозировать и говорить о том, что ещё не произошло», — приводит слова 43-летнего бойца «Газета.Ru».
9 августа Олейник проиграл нокаутом во втором раунде американцу Деррику Льюису на турнире UFC в Лас-Вегасе.
Ранее Нурмагомедов поддержал Магомедшарипова, оставшегося без соперника.