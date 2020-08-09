Олейник допустил, что может начать сотрудничество с менеджером Нурмагомедова

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексей Олейник прокомментировал информацию, что он может начать сотрудничество с менеджером Али Абдельазизом, который также представляет интересы действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Олейник допустил, что может начать сотрудничество с менеджером Нурмагомедова
  • РИА Новости

«Я контракт с Абдельазизом не подписывал. Мы с ним действительно хорошо общаемся. Но мой действующий контракт с другой компанией ещё не закончился. После боя с Льюисом он должен быть разорван. По законам США, пока я сотрудничаю с одним менеджером, то не могу подписывать или объявлять о соглашении с другим. Станет ли Абдельазиз моим представителем? Это возможно. Нет смысла прогнозировать и говорить о том, что ещё не произошло», — приводит слова 43-летнего бойца «Газета.Ru».

9 августа Олейник проиграл нокаутом во втором раунде американцу Деррику Льюису на турнире UFC в Лас-Вегасе.

Ранее Нурмагомедов поддержал Магомедшарипова, оставшегося без соперника.

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