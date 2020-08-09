Попов: многие спортсмены и тренеры лишены возможности попрощаться с Турецким из-за закрытых границ
- AFP
«Многие спортсмены и тренеры, которые хотели бы попрощаться с Геннадием Турецким, оказались лишены такой возможности из-за закрытых границ», — сказал Попов RT.
Также четырёхкратный олимпийский чемпион добавил, что сам звонил в Австралию бывшим ученикам Турецкого и его коллегам по работе в Институте спорта и что все они пребывают в глубочайшем шоке.
«Геннадий Геннадьевич обладал способностью оставлять глубокий след в жизни и профессиональной карьере даже тех людей, с кем пересекался достаточно кратковременно, поэтому такая реакция вполне объяснима», — добавил пловец.
За время работы в Австралийском институте спорта Турецкий подготовил олимпийских чемпионов Майкла Клима, Петрию Томас, Эшли Калласа, Тодда Пирсона, Эдама Пайна.
Ранее сообщалось, что прах тренера по плаванию Турецкого будет захоронен в Лугано.