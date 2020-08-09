Попов: многие спортсмены и тренеры лишены возможности попрощаться с Турецким из-за закрытых границ

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Бывший подопечный ушедшего из жизни тренера по плаванию Геннадия Турецкого, четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Попов заявил, что с прославленным специалистом хотело бы попрощаться большое количество людей по всему миру, но из-за закрытых границ они лишены такой возможности.
Попов: многие спортсмены и тренеры лишены возможности попрощаться с Турецким из-за закрытых границ
  • AFP

«Многие спортсмены и тренеры, которые хотели бы попрощаться с Геннадием Турецким, оказались лишены такой возможности из-за закрытых границ», — сказал Попов RT.

Также четырёхкратный олимпийский чемпион добавил, что сам звонил в Австралию бывшим ученикам Турецкого и его коллегам по работе в Институте спорта и что все они пребывают в глубочайшем шоке.

«Геннадий Геннадьевич обладал способностью оставлять глубокий след в жизни и профессиональной карьере даже тех людей, с кем пересекался достаточно кратковременно, поэтому такая реакция вполне объяснима», — добавил пловец.

За время работы в Австралийском институте спорта Турецкий подготовил олимпийских чемпионов Майкла Клима, Петрию Томас, Эшли Калласа, Тодда Пирсона, Эдама Пайна.

Ранее сообщалось, что прах тренера по плаванию Турецкого будет захоронен в Лугано.

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