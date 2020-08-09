Прах тренера по плаванию Турецкого будет захоронен в Лугано

Прах Геннадия Турецкого, ушедшего из жизни 7 августа у себя дома в швейцарском Локарно, будет захоронен в Лугано.

Об этом RT сообщила дочь выдающегося тренера Александра. Семья Турецкого более пятнадцати лет проживает в Швейцарии, где тренер работал по контракту с национальной федерацией плавания.

«Урну с прахом нам с мамой отдадут завтра, но точной информации о захоронении пока нет», — сообщила RT дочь тренера.

Российский специалист скончался от обширного инсульта. Он был доставлен в больницу, погружён в искусственную кому, из которой не вышел.

Ранее сообщалось, что на 72-м году жизни скончался легендарный тренер по плаванию Турецкий.