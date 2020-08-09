Малафеев отреагировал на обвинения Родченкова в адрес бывшего врача «Зенита»

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал информацию, согласно которой экс-глава медицинского штаба клуба Сергей Пухов имел прямое отношение к допинговой программе.

«Хочется вообще пояснить вопрос допинга в футболе. Все витамины и медицинские препараты — восстановительные. Они являются профилактикой заболеваний. За всё время в «Зените» ни разу не видел и не слышал ни о чём запретном. Доктора нас постоянно предупреждали, что принятие средств, которые не разрешены клубом, может привести к последствиям. В футболе допинг — глупое занятие. У всех длинные контракты, ответственность несут и клуб, и спортсмен. Были скандалы с наркотиками, бромантаном. Но такого, чтобы в российском футболе кто-то попался на стимуляторах, не было», — сказал Малафеев «Чемпионату».

Ранее Быстров опроверг заявление Родченкова о допинге в «Зените».