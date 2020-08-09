Малафеев отреагировал на обвинения Родченкова в адрес бывшего врача «Зенита»

Короткая ссылка
Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал информацию, согласно которой экс-глава медицинского штаба клуба Сергей Пухов имел прямое отношение к допинговой программе.
Малафеев отреагировал на обвинения Родченкова в адрес бывшего врача «Зенита»
  • РИА Новости

«Хочется вообще пояснить вопрос допинга в футболе. Все витамины и медицинские препараты — восстановительные. Они являются профилактикой заболеваний. За всё время в «Зените» ни разу не видел и не слышал ни о чём запретном. Доктора нас постоянно предупреждали, что принятие средств, которые не разрешены клубом, может привести к последствиям. В футболе допинг — глупое занятие. У всех длинные контракты, ответственность несут и клуб, и спортсмен. Были скандалы с наркотиками, бромантаном. Но такого, чтобы в российском футболе кто-то попался на стимуляторах, не было», — сказал Малафеев «Чемпионату».

Ранее Быстров опроверг заявление Родченкова о допинге в «Зените».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить