Пак рассказал о планах СБР в случае отмены этапов Кубка мира по биатлону

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак ответил, как планирует поступить организация в случае возможной отмены проведения Кубка мира по биатлону в сезоне-2020/21.

«Если же соревнования будут отменены, значит, станем активно раскручивать Кубок России. Хотя такая задача стоит перед Союзом биатлонистов России уже сейчас, независимо от того, как будет трансформироваться международный календарь. На этот счёт даже есть специальная программа. Сделать это не так просто, поскольку этапы не проводятся в крупных городах», — заявил Пак в интервью RT.

Ранее функционер рассказал, как биатлонисты Мартен Фуркад и Тура Бергер посещали детский хоспис в России.