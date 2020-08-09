Директор СБР рассказал о неудачной автограф-сессии с участием Шипулина и Фуркада

Короткая ссылка
Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак рассказал о неудачном опыте проведения автограф-сессии, в которой приняли участие прославленные спортсмены Мартен Фуркад и Антон Шипулин.
Директор СБР рассказал о неудачной автограф-сессии с участием Шипулина и Фуркада
  • РИА Новости

«У нас был случай, когда мы договорились провести автограф-сессию Фуркада и Антона Шипулина в одном из филиалов Adidas в торговом центре на «Киевской». Она была назначена на 12 часов дня, но уже в 10 утра магазин оказался наглухо заблокирован народом. Охрана оказалась совершенно не готова к такому повороту и просто самоустранилась. Нам тогда стоило больших усилий вывести спортсменов из толпы. Но это не означает, что такие мероприятия нельзя провести более цивилизованно», — сказал Пак в интервью RT.

Ранее он рассказал о планах СБР в случае отмены этапов Кубка мира по биатлону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить