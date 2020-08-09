Директор СБР рассказал о неудачной автограф-сессии с участием Шипулина и Фуркада

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак рассказал о неудачном опыте проведения автограф-сессии, в которой приняли участие прославленные спортсмены Мартен Фуркад и Антон Шипулин.

«У нас был случай, когда мы договорились провести автограф-сессию Фуркада и Антона Шипулина в одном из филиалов Adidas в торговом центре на «Киевской». Она была назначена на 12 часов дня, но уже в 10 утра магазин оказался наглухо заблокирован народом. Охрана оказалась совершенно не готова к такому повороту и просто самоустранилась. Нам тогда стоило больших усилий вывести спортсменов из толпы. Но это не означает, что такие мероприятия нельзя провести более цивилизованно», — сказал Пак в интервью RT.

Ранее он рассказал о планах СБР в случае отмены этапов Кубка мира по биатлону.